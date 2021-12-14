Украина и Швеция заключили оборонное соглашение

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита в Королевство Швеция подписал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Украины и правительством Королевства со шведским коллегой Петером Гульквистом, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня у нас был двусторонний разговор о ситуации с безопасностью в нашем районе и развитие безопасности вокруг нас. Сегодня мы также подписали соглашение между Украиной и Швецией об обороне и о том, как нам следует развивать оборонное сотрудничество между нашими двумя странами в будущем”, — заявил Гульквист на брифинге по итогам встречи.

Детали

Резников, в свою очередь, отметил, что речь идет о соглашении на уровне правительств двух государств.

“20 лет назад был протокол от 5 декабря 2001 года, и мы на замену этого протокола подписали уже более мощный документ — это соглашение. Заключение этого соглашения является важным шагом на пути взаимодействия и стратегического партнерства между Швецией и Украиной. Особенно в оборонной сфере, ведь это как раз происходит на фоне современных вызовов и угроз как в Европе, так и в мире в целом”, — сказал он на брифинге.

Что было раньше

Накануне Резников отбыл с визитом в Швецию.



Добавим

Новый министр обороны Украины в интервью Financial Times заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.