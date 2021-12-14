Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,88 -0,1395  EUR: 30,33 -0,1249 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
86940

Украина и Швеция заключили оборонное соглашение

Украина и Швеция заключили оборонное соглашение

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках визита в Королевство Швеция подписал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Украины и правительством Королевства со шведским коллегой Петером Гульквистом, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня у нас был двусторонний разговор о ситуации с безопасностью в нашем районе и развитие безопасности вокруг нас. Сегодня мы также подписали соглашение между Украиной и Швецией об обороне и о том, как нам следует развивать оборонное сотрудничество между нашими двумя странами в будущем”, — заявил Гульквист на брифинге по итогам встречи.

Детали

Резников, в свою очередь, отметил, что речь идет о соглашении на уровне правительств двух государств.

“20 лет назад был протокол от 5 декабря 2001 года, и мы на замену этого протокола подписали уже более мощный документ — это соглашение. Заключение этого соглашения является важным шагом на пути взаимодействия и стратегического партнерства между Швецией и Украиной. Особенно в оборонной сфере, ведь это как раз происходит на фоне современных вызовов и угроз как в Европе, так и в мире в целом”, — сказал он на брифинге.

Что было раньше

Накануне Резников отбыл с визитом в Швецию.

Добавим

Новый министр обороны Украины в интервью Financial Times заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Источник: УНН
Теги: Украина, оборона, Швеция, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.