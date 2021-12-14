Одесском беглецу Тарпану избирают меру пресечения: прокуратура требует ареста

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Одесскому “реставратору” Руслану Тарпану, которого подозревают в хищении 320 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск” избирают меру пресечения, говорится в Едином Государственном Реестре Судебных Решений, сообщает УНН.

Детали

В Киевском районном суде Одессы в начале декабря состоялось заседание относительно применения меры пресечения в виде содержания под стражей беглеца Руслана Тарпана. С таким ходатайством в суд обратились прокуроры.

Адвокаты не согласны

Адвокаты Тарпана выступили против ареста своего клиента и мотивировали тем, что якобы аж два года никто не стремился его арестовывать.

Позиция прокуратуры

Прокуроры заявили следующее: основанием для такого ходатайства (об аресте, — ред.) должен быть выезд подозреваемого и/или нахождения его на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором и/или объявление его в международный розыск.

Цитата

“Подозреваемого ЛИЦО_1(Тарпан, — ред.) объявлен в международный розыск именно детективом НАБУ 17.08.2021 года, что и стало основанием для обращения к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отметили прокуроры во время судебного заседания.

Указывается, что видя достаточно оснований для избрания в отношении беглеца Тарпана меры пресечения в виде содержания под стражей, детектив НАБУ еще в октябре составил, подписал и направил процессуальному руководителю для согласования ходатайства об избрании меры пресечения.

Напомним

В начале ноября уголовное производство (42019160000000581 — ред.) относительно обвинений Руслана Тарпана в хищении свыше 300 млн грн на проекте “Глубоководного выпуска” передали с НАБУ в Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сам Тарпан, как известно, скрывается за границей с 2017 года и был объявлен в международный розыск через Интерпол с “синим оповещением” в 2021 году.

Проект “Глубоководный выпуск” так и не был реализован его компаниями, получившими соответствующий господряд.

Более того, сейчас, по информации местных СМИ, адвокаты Руслана Тарпана посещают Кабмин и Одесскую ОГА с предложением о достройке выпуска, но еще за 428 млн грн из бюджета.