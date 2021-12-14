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Глава МИД Германии созвонилась с Лавровым: требует прогресса в “норманди”

Глава МИД Германии созвонилась с Лавровым: требует прогресса в “норманди”

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Новая глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок провела телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сказано в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ, пишет УНН.

Цитата

“Состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого обмена (мнениями — ред.). Территориальная целостность Украины не должна быть нарушена. Нужен прогресс в “нормандском формате”, — сказано в сообщении МИД Германии по итогам переговоров.

Детали

Сообщается, что темами переговоров также были безвизовый режим для молодых россиян и сотрудничество по водороду.
МИД РФ также сообщил о переговорах двух министров.

В частности сообщается, что Лавров призвал Бербок “повлиять” на Украину. О прогрессе в “нормандском формате” вообще не сообщается. При этом, по данным российского ведомства, Лавров “сделал упор” на предоставлении “гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России”.

Что было ранее

Добавим, что накануне состоялся телефонный разговор Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

На завтра запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленського с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эммануелем Макроном.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Германия
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