Германия побудила Нидерланды блокировать приобретение оружия через НАТО: Резников прокомментировал данные СМИ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Когда в Нидерландах расследуют сбитие Boeing MH17, а Германия блокирует приобретение Украиной оборонительного оружия и призывает к этому другие государства — это не справедливо. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Швеции, пишет УНН.

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“Был, к сожалению, случай когда именно Германия блокировала приобретение Украиной через агентство NSPA в НАТО приобретение анти-дроновых ружей литовского производства. То есть они воспользовались правом вето и еще пригласили к этому Нидерланды, Как я уже прочитал в... Bild”, — сказал министр.

“Я считаю, что это несправедливо, когда в Нидерландах происходит судебное расследование сбития самолета MH17, и все знают что этот самолет был сбит российской ракетой БУК. В то же время Германия пытается достроить „Северный поток-2“ и блокирует нашу возможность защищаться относительно приобретения не летального оружия”, — добавил он.

Детали

С его слов, это была позиция предыдущего политического руководства Германии, которая звучала как “не провоцировать россиян”. Однако он подчеркнул что такая философия не работает.

“Надеюсь, что новое германское правительство изменит эту позицию и будет более справедливым и честным по отношению к нашей защите и к нашим интересам”, — заявил Резников.

Контекст

Резников ранее заявил о блокировке Германией поставок оружия Киеву по линии НАТО и заявил, что Украина будет стремиться покупать оружие с помощью двусторонних соглашений с союзниками, включая США, Великобританию, Литву и Францию.

Резников сообщил Financial Times, что “Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противотанковых винтовок и противо-снайперских систем через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам”. Однако, как отмечено, Германия с тех пор смягчила позицию по первому пункту, считая это оружие несмертоносным.



Сегодня немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки оборонительного вооружения в Украину через НАТО.