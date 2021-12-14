Генсек НАТО в четверг примет Зеленского

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря примет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАТО.

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“В четверг, 16 декабря 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского”, — говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что Генеральный секретарь и Президент выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО после встречи.

Дополнение

Украина сейчас продолжает прилагать все усилия для того, чтобы вступить в НАТО. Однако, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, на этом пути существуют определенные препятствия.

Добавим

Россия настаивает на том, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в Альянсе путем дезавуирования решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что “Украина и Грузия станут членами НАТО”.

Во время разговора с президентом США Владимир Путин заявил, что его беспокоит возможность вступления Украины в НАТО. Он считает, что за этим последует размещение в Украине военных баз и угрожающей для России оружия.

При этом, Президент США сказал, что в случае вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты укрепят восточный фланг НАТО, а также окажут Киеву больше военной помощи.