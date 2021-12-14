Хотят прикрыть свое кокаиновое дело: зачем в МИД РФ запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане

КИЕВ. 14 декабря. УНН. МИД РФ запустил фейк о работе посольства Украины в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине. Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовую завесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине", - написал Николенко.

Детали

В МИД напомнили, что вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Николенко добавил, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в России 400 кг кокаинана 35 миллионов евро.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", - резюмировал он.

Напомним

В дипломатической почте посольства России в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина. Сотрудники местной полиции задержали 5 работников посольства.

Сообщается, что груз был запакованным в 12 чемоданов, он предназначался для перевозки в Россию.