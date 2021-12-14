У границы с Украиной пока неугрожающее количество войск РФ - Данилов

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ситуация на украино-российской границе сейчас контролируемая, а имеющееся количество солдат России не представляет угрозы. Об этом заверил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть ли на сегодня угроза нашей стране? Она постоянна. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ и это не наша вина, мы ни на кого не нападали. То, что сегодня есть, я могу сказать мы отслеживаем ситуацию, она находится под контролем. Учения они проводят постоянно, другое дело, что раньше на это не так обращали внимание”, — сказал Данилов.

Детали

По его словам, украинская сторона ничего не отвергает и все контролирует.

“Наши разведки работают дай Бог каждому. То, что мы с вами видим по супутниках, давайте, когда было весной большое скопление именно личного состава, были непосредственно солдаты — это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является таким, что является угрожающим для нашей страны", - рассказал Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал передвижение российской техники.

“То, что касается на сегодня наличия и передвижения техники, они это делают постоянно, постоянно ставят лагеря, но в этих лагерях нет того количества людей, которое является угрожающим. Но это не значит, что этого (нападения РФ - ред.) не случится завтра”, — заметил Данилов.

Дополнение

Согласно новым данным американской разведки, Россия может начать военное наступление в Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собрала до 175 000 военнослужащих вдоль границы.

CNN сообщил, что российские силы располагаются вдоль границы с Украиной, чтобы “осуществить быстрое и немедленное вторжение”, включая возведение линий, таких как медицинские подразделения и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Официальные лица заявили, что нынешний уровень техники, размещенной в этом районе, может обеспечивать снабжение передовых сил в течение семи-десяти дней и других вспомогательных подразделений в течение месяца.