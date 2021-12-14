Наша цель - поддержать Украину: помощница госсекретаря США сделала заявление перед визитом в РФ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид перед визитом в РФ сообщила, что "мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины". Об этом она заявила в видеообращении, передает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.

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“Наша цель — поддержать Украину, поскольку мы работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием российских войск. Как подтвердили президент Байден и Блинкен: мы хотим позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины”, — сообщила Донфрид.

Детали

По ее словам, США тесно сотрудничают с Украиной и Россией, чтобы сосредоточить их внимание на выполнении Минских договоренностей и найти способ мирного разрешения конфликта.

“Мысль о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является чистой дезинформацией, и к ней следует относиться как к таковой. Правда в том, что мы едины с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в усилиях разрешить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации”, — сказала Донфрид.

Она подчеркнула, что эти усилия не являются уступками.

“Одна страна не может приказывать другой стране изменить свою политику, страны не могут приказывать другим, с кем им сотрудничать”, — отметила Донфрід.

Донфрид отметила, что США заявили РФ четко и прямо, что если она не встанет на путь диалога, если она совершит повторные акты агрессии против Украины, будут приняты меры, которые они сознательно не принимали в 2014 году и которые будут иметь серьезные последствия для России.

Дополнения

Помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москве должна проверить, серьезно ли Россия относится к выполнению своих обязательств по Минским соглашениям.

Накануне Донфрид в Киеве провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Собеседники в частности скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом “никаких решений по Украине без Украины”, на котором акцентировал Дмитрий Кулеба.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там Системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.