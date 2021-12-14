Главнокомандующий ВСУ о ситуации безопасности: это результат слабой реакции мира на апрельскую эскалацию РФ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Военная стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной. Нынешняя ситуация - это следствие слабой реакции международного сообщества на эту апрельскую эскалацию РФ. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Военная стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной. Все, что происходит сейчас, — это следствие слабой реакции международного сообщества на эту апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа применением военной силы, энергетического и миграционного “кризиса”, — сообщил Залужный.

Детали

Военная активность Кремля, по мнению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, представляет угрозу не только для Украины, но и для других европейских стран.

“Целью российской гибридной агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и в целом подрыв евроатлантической и европейской безопасности. Поэтому ответ агрессору должен быть консолидированным", - сказал Залужный.

По его словам, государство-агрессор Российская Федерация пытается также осуществить дестабилизацию внутри Украины. Действия Кремля реализуются таким образом, чтобы невозможно было реанимировать дипломатические площадки.

“Россия приложила все усилия для того, чтобы исключить верификацию соблюдения договоренностей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Я говорю о работе ОБСЕ. Сейчас на оккупированных территориях эта миссия почти не работает”, — отметил Залужный.

Он сообщил, что русские оккупационные войска постоянно нарушают договоренности. По его словам, только в этом году погибло 64 военнослужащих, 260 получили ранения различной тяжести. В течение текущего месяца огонь из тяжелого вооружения по нашим позициям и населенным пунктам открывался 88 раз.

“Мы, как военные, готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь, хотя Россия предпринимает сверхусилия, чтобы эти площадки не работали, заставляя Украину вести прямые переговоры с ОРДЛО. Это делается для того, чтобы с РФ сняли санкции, поскольку она уже не будет стороной конфликта. Но я считаю, что Россия должна отвечать за все, что происходит”, — подытожил Залужный.

Дополнение

Согласно новым данным американской разведки, Россия может начать военное наступление в Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собрала до 175 000 военнослужащих вдоль границы.

CNN сообщил, что российские силы располагаются вдоль границы с Украиной, чтобы “осуществить быстрое и немедленное вторжение”, включая возведение линий, таких как медицинские подразделения и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Официальные лица заявили, что нынешний уровень техники, размещенной в этом районе, может обеспечивать снабжение передовых сил в течение семи-десяти дней и других вспомогательных подразделений в течение месяца.