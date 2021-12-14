Президент назначил Андрея Юраша послом Украины в Ватикане

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу офиса президента.

Детали

Соответствующий указ № 654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.

Цитата

“Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом в Ватикане”, — говорится в документе.

Добавим

Андрей Юраш — религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.

Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).