Президент назначил Андрея Юраша послом Украины в Ватикане
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане религиоведа, бывшего главу департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу офиса президента.
Детали
Соответствующий указ № 654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.
Цитата
“Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом в Ватикане”, — говорится в документе.
Добавим
Андрей Юраш — религиовед, политолог, эксперт по вопросам государственно-церковных отношений, социологии и географии религии.
Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).