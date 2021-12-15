Среда в Раде: нардепы назначение трех членов Нацсовета и внеочередные выборы

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада в среду рассмотрит ряд законодательных инициатив, в частности назначит нескольких членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Так, нардепы должны назначить членов Нацсовета на три вакантные должности по квоте Верховной Рады.

Кроме того, на повестке — проект постановления о назначении внеочередных выборов Золотоношского городского головы Золотоношского района Черкасской области, а также проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области.

Народные избранники в первом чтении рассмотрят проект закона № 5877, предусматривающий усиление ответственности в сфере градостроительной деятельности.

Запланировано рассмотрение еще ряда законопроектов, в частности:

о внесении изменений в Закон Украины “Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления (№ 5572);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования оказания медицинской помощи (№ 6306);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения (№ 5873).

Добавим

Как писал УНН, сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит на заседании проект закона, который позволит водителям фиксировать на свои смартфоны нарушение правил дорожного движения и получать процент от уплаченного штрафа.