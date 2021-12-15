В Украине ужесточат ответственность за нарушения в сфере градостроительства

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект № 5877 об усилении ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности. Соответствующее решение поддержало 236 народных избранников, передает корреспондент УНН.

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“В этом документе мы существенно дополнили нормы Уголовного кодекса Украины в части самовольного занятия земельного участка и самовольного строительства. Так, усилена ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, за самовольное строительство, которое ведется с нарушениями целевого назначения земельного участка и тому подобное”, — сказала народный депутат, председатель партии “Слуга народа” Елена Шуляк, представляя законопроект в Верховной Раде.

“Законопроект также предусматривает временный арест объектов незаконного строительства. Мы понимаем, что эта норма является очень дискуссионной, поэтому между первым и вторым чтением будем проводить широкие консультации и дорабатывать с юристами”, — добавила она.

Детали

Законопроектом предлагается внесение ряда изменений в Уголовный кодекс Украины и кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусматривается, среди прочего, увеличение штрафных санкций за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, а также возможность привлечения к уголовной ответственности соответствующих субъектов градостроительной деятельности, за преступления предусмотренные рядом статей УК.

Так, согласно законопроекту, предусматривается повышение штрафов за проведение подготовительных строительных работ (от 17 до 25,5 тыс. грн), за строительство без документов (до 4 этажей — от 34 до 42, тыс. грн; от 5 этажей — от 51 до 59,5 тыс. грн; за строительство высоток и торговых центров — от 68 до 76,5 тыс. грн).

Кроме того, предусматриваются штрафы за продажу квартир в домах, которые не были приняты в эксплуатацию — от 17 до 85 тыс. грн. Предусмотрен штраф до 170 тыс. грн. В случае сноса памятника архитектуры, нарушение правил охраны труда, промышленной или пожарной безопасности.

Также предлагается дополнение УК новой статьей, которой предусматривается усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе, за самовольное строительство на особо ценных землях, в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель в границах территории памятника культурного наследия, историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории, зоны охраны, буферной зоны, исторического ареала населенного места, территории объекта культурного всемирного наследия, или на земельном участке (землях) с нарушением назначения земельного участка (земель) или ограничения в использовании земель. Так, за строительство на землях в охранных зонах, историко-культурного назначения предусматривается лишение свободы сроком до двух лет, а если строительство привело к тяжелым экологическим или технологическим последствиям — до 5 лет.

Что было раньше

Как писал УНН, в прошлом месяце Рада усилила ответственность за продажу лекарств детям.