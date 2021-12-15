Эксперт: мультигражданство - как новый конфликт в Украине

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. Впервые данная концепция была представлена публике во время его выступления в Стэнфордском университете. В случае принятия такого документа, жители, например США, ЕС и Канады из числа диаспоры, получат украинские паспорта, и это предоставит дополнительные существенные рычаги влияния на внутреннюю повестку в Украине внешним силам, пишет в Facebook эксперт Ирина Гаврилова.

По своей сути, такой Закон направлен прежде всего на таких одиозных персон как, например, Ульяна Супрун, Айварус Абромавичус и прочих, которые направляются в Украину чтобы лоббировать интересы третьих сил под видом “реформ”. Легализовав такие персоналии посредством получения украинских паспортов — можно будет проводить бесконтрольную экспансию либерализированного рынка земли, фактически открытым командой “95 квартала”. То же касается и приватизации, и участия в госуправлении на всех уровнях. Представители диаспоры из США и ЕС, с помощью второго паспорта всенепременно закрепятся во власти и в бизнесе Украины, при условии внешней поддержки будут фактически определять ее политический курс, пишет Гаврилова.

“Очевидно, что такую идею Зеленскому подсказали в США. Преследуя свои цели и интересы, нашему Президенту вероятнее всего там предложили через сближение с представителями диаспор существенно расширить свою электоральную базу за счет „новых“ граждан. Уже очевидно, что внутри Украины по отношению к Президенту и партии „Слуг народа“ наблюдается падение доверия — социологические опросы демонстрируют тенденцию снижения рейтингов”, — продолжила она.

“Следует упомянуть, что схожий сценарий уже был успешно применен в Молдове, в прошлом и в этом году. Сначала прозападный кандидат Майя Санду победила на выборах президента, а затем получила парламентское большинство вследствие массовой мобилизации диаспоры из ЕС. О том, что документ может стать инструментом социальной сегрегации граждан, его авторы даже не задумывались.

Вместе с этим, „Зе-команда“ допускает огромную ошибку, надеясь, что прозападные диаспоры станут их преданными сторонниками и „цементируют“ электорат. Подавляющее большинство украинцев, проживающих на Западе, симпатизирует партии Порошенко или партиям наподобие „Голоса“. Для них Зеленский — случайный человек во власти, не соответствующий образу настоящего прозападного политика-реформатора, как бы Офис Президента не пытался доказать обратное”, — сообщает эксперт.

“Поэтому, кроме создания новой конфликтной линии внутри украинского общества и увеличения количественного состава общественных групп, в которых внешние интересы превалируют над собственно украинскими — существенных выгод такая инициатива не принесет”, — резюмировала она.