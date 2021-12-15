Ликвидация "Мисто банка" связана с давлением на НБУ - СМИ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ликвидация “Мисто банка” стала результатом рейдерской атаки под руководством Андрея Богдана и Юрия Луценко на один из активов финучреждения — соевого завода в Новой Каховке. НБУ принял неправомерное решение, перестав учитывать актив как собственность “Мисто банка”, тем самым встав на сторону рейдеров, — пишет “Апостроф” в статье “Луценко и Богдан: оппозиционеры под соевым соусом”.

“14 декабря исполняется ровно год с момента признания неплатежеспособным „Мисто банка“. Факторами, которые „положили“ банк, могли стать физический захват одного из активов — соевой фабрики „Каховка Протеин-Агро“ в Новой Каховке стоимостью около 300 млн грн, также позиция НБУ, который решил не учитывать актив в капитале банка, несмотря на незаконченные судебные разбирательства и на уголовные дела, открытые по факту захвата банковского актива”, — сообщает “Апостроф”.

Как отмечает издание, соевый завод в Новой Каховке до 2009 года был в залоге у банка “Надра”, который контролировался братьями Сегаль. После банкротства банка “Надра” братья Сегаль были объявлены в розыск Интерполом по обвинению в хищении средств банка Надра, а соевый завод продан как залоговое имущество в 2011 году и с 2017 году находился в собственности “Мисто банк”. В результате затяжной атаки братья Сегаль взяли предприятие под контроль якобы с помощью экс-генпрокурора Юрия Луценко и экс-главы ОП Андрея Богдана.

“Андрей Богдан в течение нескольких лет был адвокатом и партнером братьев Сегаль, которых СМИ называли финансистами небезызвестного Севы Могилевича. А сотрудники руководимой Луценко Генпрокуратуры, как писали СМИ, приняли участие в физическом захвате соевой фабрики. При Юрии Луценко братья Сегаль были сняты из международного розыска Интерпола, где они находились по обвинению в хищении средств рефинансирования НБУ из банка “Надра”, — сообщает издание.

Как отмечает “Апостроф”, НБУ был хорошо осведомлен о судебных спорах за контроль над активом “Мисто банка”. И еще летом 2020 года регулятор давал банку возможность отстоять свои права.

Однако уже в декабре Нацбанк неожиданно принял решение о ликвидации “Мисто банка, несмотря на открытые против оппонентов банка криминальные производства и продолжающиеся судебные процессы.

“14 декабря 2020 регулятор ликвидировал финучреждение. Несмотря на открытые судебные процессы „Мисто банка“, в ходе которых он мог так же, как и летом, восстановить в реестре запись о праве собственности на соевую фабрику. Несмотря на открытые криминальные производства по фактам действий оппонентов банка. Несмотря на гражданский иск банка о возмещении материального ущерба в размере 272 млн. грн, причиненного в результате неправомерной отмены государственной регистрации права собственности на соевую фабрику Наконец, несмотря на то, что, как уже говорилось, право собственности „Мисто банка“ на фабрику так и не было оспорено в судебном порядке”, — пишет “Апостроф”.

Издание отмечает, что “Мисто банк” считает действия НБУ по выведению банка с рынка неправомерными и ведет судебные процессы по восстановлению своих прав.