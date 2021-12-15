Наши действия жизненно необходимы: Гетманцев о борьбе со скрутками

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уверен, что действия, которые сейчас происходят в связи с начатой операцией по ликвидации скруток, являются крайне необходимыми, чтобы положить конец коррупции в налоговой службе.

В частности нардеп призвал бизнес, которого налоговая в рамках операции отнесла к категории рискового, предоставить пояснения касательно особенностей своей хозяйственной деятельности.

“Предоставьте свои пояснения особенностей Вашей хозяйственной деятельности и гарантирую, что сегодняшняя Налоговая служба без предвзятости изучит Ваши доводы и примет решение о восстановлении таблицы либо отмены статуса рисковости в соответствии с законом”, — призвал Гетманцев.

В случае подтверждения полученных сведений, Глава комитета пообещал незамедлительную отмену статуса рисковости.

“Сделано это будет незамедлительно и что важно понять без какого-либо вознаграждения”, — заверил нардеп.

Также нардеп призвал бизнес сразу обращаться к нему в случае каких-либо неправомерных действий со стороны налоговиков. Для этого Глава комитета опубликовал в своем телеграм канале личный мобильный телефон и електронную почту.