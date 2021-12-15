На телеканал "Рада" выделили больше денег. С сегодняшнего дня он работает в обновленном формате

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Государственный телеканал "Рада", освещающий работу Верховной Рады, расширился и будет вещать из новых студий, в том числе из стен парламента. Фото обнародовали в Twitter парламента, пишет УНН.

"Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада" - с сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. Вскоре зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций”, — говорится в сообщении ВР в Twitter.

Детали

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал, что на телеканал повысили финансирование. По его словам, телеканала “Рада” увеличивает инклюзивность пространства ВР.

“Канал "Рада" запросил финансирование повышенное на следующий год, и действительно оно будет. И возможно в этом году немного будет ресурсами ВР. Для этого они провели творческий конкурс, и мы все с вами видели. Это не есть тайная информация, это можно увидеть на Прозорро. И в рамках этого творческого конкурса есть победители, которые сейчас начинают эту деятельность”, — рассказал Корниенко.

На вопрос, сколько средств потратили в этом году на телеканал, Корниенко ответил: “В этом году - мне трудно сказать. Это зависит от масштабов внутренней экономии внутри ВР. Там сумма до 20 миллионов в этом году. От 15-ти до 18-ти. Но туда входит не только продукт, который сейчас по творческому конкурсу будет туда входить, и у них там есть какие-то обязательства по договорам за этот год, и минимальная закупка оборудования. Например, для формирования качественного сигнала повсеместно "Рады", нам надо переоборудовать зал заседаний Согласительного совета. Там устаревшее оборудование. В зале уже поновее оборудование".

"Мы не являемся собственником. Собственником является народ, потому что это государственный канал через государственное финансирование. Но мы исполняем обязанности собственника. Создать это предприятие, подписать, утвердить устав, назначить руководство — это делает не напрямую ВР, а аппарат ВР. Который согласно Конституции является избирающим органом, и руководитель аппарата избирается в зале ВР. А дальше уже канал, опираясь на свой устав, у него есть редакционный совет, у него есть возможности творческой независимости, и далее он принимает те или иные решения”, — сказал Корниенко.

Дополнение

Изменения телеканала встретили неодзначно. В частности, СМИ писали, что с обновлением телеканала Украина теряет шанс на объективный парламентский канал. Также в СМИ писали, что переформатирование канала “Рада” якобы под контролем Банковой.