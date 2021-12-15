Рада назначила членов Нацсовета по квоте

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в среду назначила по квоте трех членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, перед голосованием председатель подкомитета по вопросам информационной политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что фракция монобольшинства определилась со своими кандидатами.

“Мы поддерживаем таких кандидатов: это Ольга Владимировна Герасимюк, которую выдвинула наша фракция “Слуга народа”, — сказала Кравчук.

Она напомнила, что Герасимюк с апреля 2020 года является руководительницей регулятора.

Также по словам Кравчук, фракция поддерживает Алексадра Бурмагина и Олега Черныша.

Нардепы определялись путем рейтингового голосования. Так, больше всего голосов набрали Бурмагин (272), Герасимюк (262) и Черныш (271).

После этого Стефанчук поставил на голосование каждую из кандидатур.

За назначение членом Нацсовета Бурмагина отдало голос 283 нардепа. За Черныша проголосовало 273 народных избранника. Герасимюк избрали членом Нацсовета голосами 268 нардепов.

Добавим

Ольга Герасимюк с июля 2014 года была избрана первым заместителем председателя Национального совета, а в апреле 2020 году — избрана председателем Национального совета.

Добавим, что с 1997 года она работала ведущей телеканала “1+1”, а с 2005 по 2006 годы — генеральным продюсером ТРК “Студия “1+1”.

Кроме Герасимюк, руководившей Нацсоветом, стоит также уделить внимание Олегу Чернышу. С 22 апреля 2020 года он был избран заместителем председателя Национального совета. А членом Нацсовета он был еще с июля 2014 года.

Перед этим с 2008 года работал руководителем департамента развития сети вещания ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”.

Что было раньше

Так, на заседании 17 ноября Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал избрать трех членов Нацсовета с 13 кандидатов:

Александр Бурмагин (субъект представления: Национальный союз журналистов Украины),

Ольга Герасимьюк (субъект представления: депутатская фракция политической партии “Слуга народа”),

Александр Глущенко (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Александр Елиферов (субъект представления: Национальный союз фотохудожников Украины),

Александр Ильяшенко (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Роман Кифлюк (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Ольга Кулиш (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Евгений Лахно (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Игорь Лоташевский (субъект представления: депутатская фракция политической партии “Оппозиционная платформа за жизнь”),

Лаврентий Малазония (субъект представления: депутатская фракция политической партии “Оппозиционная платформа за жизнь”),

Игорь Паславский (субъект представления: Национальный союз журналистов Украины),

Олег Черныш (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания общин”),

Ольга Червакова (субъект представления: общественный союз “Всеукраинская ассоциация вещания громад”).

Комитет проверил документы кандидатов на соответствие квалификационным требованиям, заслушал каждого претендента и принял решение рекомендовать Раде путем рейтингового голосования из представленных тринадцати кандидатов избрать трех членов Нацсовета по квоте.