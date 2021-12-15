Bloomberg: ряд стран ЕС не хотят быстро детализировать возможные санкции против РФ из-за Украины, указывают на риски

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ведущие страны Европейского Союза противятся стремлению быстрой выработки конкретных санкций, которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину. Кое-кто в ЕС утверждает, что обнародование вариантов санкций даст российскому лидеру Владимиру Путину "драку, которую он ищет", по словам высокопоставленных дипломатов и чиновников, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем излагать подробности о болезненных экономических мерах, которые они инициируют. Но другие страны-члены утверждают, что поддержка публичных угроз санкциями лучше сдержит президента России Владимира Путина", по словам высокопоставленных дипломатов и чиновников, которых цитирует Bloomberg.

По словам одного из официальных лиц, "послы стран, включая восточноевропейские страны, Нидерланды и скандинавские страны, попросили Европейскую комиссию, исполнительное звено блока, как можно скорее обсудить с ними документ с подробными планами санкций, что разрабатывается". Другой чиновник сказал, что планы в основном завершены.

Но Германия считает, что такой подход не оставит против России никакого "оружия" на будущее, потому что проект может быть "слит", сказал один из чиновников. Страны-единомышленники утверждают, что публикация документа о вариантах даст Путину "драку, которую он ищет", и что все, что наносит ущерб России, вполне может повлиять на государства-члены ЕС, учитывая тесные экономические связи, пишет издание.

По словам высокопоставленных должностных лиц ЕС, "они утверждают, что ожидание, когда Путин сделает шаг, прежде чем решительно отреагировать конкретным, индивидуальным ответом, было бы более эффективным, чем очень рано выкладывать различные варианты на стол с риском, что некоторые из них могут не быть использованы". Они отмечают, что нет никаких сомнений в том, что в случае вторжения будут применены болезненные меры, но ведутся споры о том, насколько подробным должно быть планирование заранее, учитывая неопределенность намерений Путина, указано в статье.

Осторожность со стороны нескольких стран ЕС, отмечает издание, также отражает тот факт, что некоторые члены блока не разделяют убеждение Вашингтона в том, что Путин может планировать вторжение, возможно, уже в начале следующего года.

По словам двух послов ЕС, впереди Евросоюз ждет долгая и тяжелая дискуссия о том, как вести себя с Россией из-за наращивания сил и любых будущих шагов.

Дополнение

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, в последние дни говорили с Путиным, чтобы передать сообщение о том, что Запад наложит гораздо более жесткие санкции, чем в последние годы, в случае российского вторжения. По словам людей, знакомых с планами, это могут быть шаги по отключению крупных российских банков от западной финансовой системы SWIFT, а также потенциальное обязательство Германии не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" из России, пишет Bloomberg.