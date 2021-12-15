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Рада ухвалила законопроект про авторські права

Рада ухвалила законопроект про авторські права

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5572 о внесении изменений в Закон Украины “Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления. Решение поддержало 253 народных избранника, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, проект закона был разработан с целью разблокирования деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избегания негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских художников и мирового авторского сообщества.

Документ должен разблокировать работу организаций коллективного управления, предоставив тем, что внесенные в Реестр организаций коллективного управления, право осуществлять добровольное коллективное управление имущественными правами правообладателей в сфере публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, в пределах находящегося в них на управлении репертуара. Также он позволит запустить новые прозрачные конкурсы по аккредитации организаций коллективного управления.

При этом следует отметить, что согласно заключению ГНЭУ, положения законопроекта, в случае его принятия как Закона, могут быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Украины.

Что было раньше

Как писал УНН, через законопроект № 5572 в Украине пытались подкупить депутата Рады Александра Санченко. За внесение “нужной” правки и отсрочку законопроекта злоумышленники обещали народному избраннику 100 тыс. долларов ежегодно.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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