Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня продлевает адаптивный карантин, введенный для сдерживания распространения коронавируса, до 31 марта 2022 года. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.
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“Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. То есть, в течение первого квартала мы будем продлевать карантин”, — сказал Шмигаль.
Детали
По его словам, это означает, что все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами, правила ношения масок и дистанции остаются в силе.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
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