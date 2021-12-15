КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня продлевает адаптивный карантин, введенный для сдерживания распространения коронавируса, до 31 марта 2022 года. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. То есть, в течение первого квартала мы будем продлевать карантин”, — сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, это означает, что все правила доступа к публичным местам с COVID-сертификатами, правила ношения масок и дистанции остаются в силе.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.