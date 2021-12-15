Зеленский в Брюсселе уже встретился с главой Евросовета: поговорил о российской эскалации

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина ожидает от ЕС по итогам саммита 16 декабря четких сигналов России о недопустимости эскалации. Об этом заявил в среду Президент Владимир Зеленский, встретившийся в Брюсселе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, пишет УНН.

Цитата:

"Скоординировал с Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом Восточного партнерства. Наша цель – полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Совета ЕС 16 декабря о недопустимости эскалации", - отметил Зеленский в Twitter.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках визита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Перед началом саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.