Эксперт: в электронном голосовании существует ряд угроз, способных деструктивно повлиять на самую украинскую государственность

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Эксперт Юрий Гаврилечко считает, что в электронном голосвании кроме юридических коллизий и множества не решенных принципиальных вопросов в правовом поле государства относительно этой проблематики, существует ряд скрытых угроз и факторов, способных деструктивно повлиять на саму украинскую государственность в целом.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Liga.Tech сообщил, что в Украине пока нет возможности внедрять выборы онлайн. Цитата: “У меня позиция системно неизменная по выборам. Будут ли онлайн-выборы, решает Центральная избирательная комиссия и парламент. Сегодня в Украине нет законодательства для этого, соответственно и нет задачи”.

“Такое заявление последовало после того, как выступая в Стэнфордском университете Владимир Зеленский, уже в амплуа Президента Украины, представил публике концепцию „двойного гражданства“, и недавно направил в Верховную Раду соответствующий законопроект”, — пишет Гаврилечко.

“Кроме юридических коллизий и множества не решенных принципиальных вопросов в правовом поле государства относительно этой проблематики, существует ряд скрытых угроз и факторов, способных деструктивно повлиять на саму украинскую государственность в целом. Здесь и широкие возможности внешнего влияния посредством иностранных специальных служб через диаспоры и разного рода репатриантов, и лоббизм транснационалов через вновь возникшие права собственности, перехватывание инициативы „новыми гражданами“ на всех уровнях государственного управления, возникающие конфликтные моменты, практически сегрегацию, по национальному признаку и многие другие”, — считает он.

“Но одной из главнейших опасностей имплементации таких инициатив и скоропалительных решений может стать „диджитализация“ этих процессов с одной безусловной целью — влияние на выборы.

Не смотря на кажущееся отступление руководителя Минцифры от планов тотальной цифровизации в том числе и в вопросах гражданства, просматривается очередная попытка завуалировать и скрыть реальные планы и ее цель. Уже очевидно, что после многоуровневого внедрения озвученных Президентом „спасительных реформ“ относительно гражданства — откроются огромные возможности для подтасовки результатов выборов и проведение их с заранее определенным результатом под определенных кандидатов и политические проекты. Законопроект о гражданстве, введенный в действие наряду с электронным голосованием, предоставляет возможности манипуляции результатом в нужную сторону. „Проголосовать“ через „Дію“ смогут миллионы электронных аккаунтов людей, имеющих украинские паспорта, но давным-давно обосновавшихся на Западе. Среди них могут быть и „мертвые души“, а проконтролировать процесс не представляется возможным, более того, агрегатами подобного контроля в Украине власть даже не занимается. Доверие к процедуре выборов внутри страны ухудшается, на участки приходит все меньше избирателей. Поэтому возникает огромный соблазн заменить реальных избирателей электронными фейками при подконтрольном ЦИКе и Минцифры. Такой подход не имеет ничего общего с демократическими принципами и в перспективе значительно подорвет легитимность процедуры выборов как таковой”, — добавил эксперт.

“Но процесс замены „гражданина национального государства“ (Citizen) на электронного „гражданина сети“ (netizen) — слишком уж притягательно выглядит для власти как перспективный последующий шаг озвученной в Стенфорде Владимиром Зеленским „концепции двойного гражданства“. Не взирая на утверждения министра о неготовности к таким новшествам. Это сегодня. А поближе к выборам?”, — пишет он.