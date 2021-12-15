Карантин в Украине продлили до апреля

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.

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“Кабинет министров Украины продлил действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства сообщил, что это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

“Все правила относительно доступа к публичным местам с ковид-сертификатами, ношения масок и дистанции остаются в силе”, — сообщил Шмигаль.

По его словам, уже более 40% взрослых украинцев получили прививки против коронавируса.

“Благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. В то же время пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать придерживаться установленных карантинных ограничений”, — отметил Шмигаль.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. 20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов будет разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.