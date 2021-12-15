Украина ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе "Креативная Европа"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада в среду приняла проект закона №0138 о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 годах. Решение поддержало 319 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

Отметим, что 12 октября было подписано соглашение между Украиной и ЕС об участии нашей страны в программе ЕС "Креативная Европа".

Согласно пояснительной записке, Украина участвует в программе "Креативная Европа" с 2016 года. Программа направлена на поддержку и усиления конкурентоспособности европейского, культурного, креативного и аудиовизуального секторов, а также развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение культурного наследия стран Европы.

Бюджет Программы на 2021-2027 годы составляет 2,4 млрд евро.

Также по данным авторов законопроекта, результатом участия в программе в 2016-2020 годах является 38 международных проектов с участием украинских организаций, реализованных в сотрудничестве со 117 партнерскими учреждениями из 29 стран Европы. Общая сумма финансовой поддержки проектов с участием украинских организаций составила 5 472 228 евро.

Напомним

В октябре состоялся 23-й саммит Украина-ЕС. По его итогам был заключен ряд соглашений, касающихся открытого авиа-пространства, а также сотрудничества в художественной, исследовательской и академической сферах.