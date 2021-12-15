В Черкасской области назначили внеочередные выборы городского головы

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада в среду поддержала проект постановления о назначении внеочередных выборов Золотоношского городского головы Золотоношского района Черкасской области. Решение поддержал 331 нардеп, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Постановлением предлагается назначить внеочередные выборы Золотоношского городского головы Золотоношского района Черкасской области на воскресенье 27 марта 2022 года.

Так, объясняется, что на первых выборах 25 октября 2020 года Золотоношским городским головой Золотоношского района Черкасской области был избран Войцеховский Виталий Александрович.

На промежуточных выборах 31 октября 2021 года в одномандатном избирательном округе №197 Войцеховского избрали народным депутатом Украины. Постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 ноября 2021 года №455 Войцеховского было зарегистрировано народным депутатом Украины.

10 ноября 2021 года Войцеховский обратился с личным заявлением к Золотоношскому городскому совету о сложении им полномочий городского головы по собственному желанию.

Напомним

12 ноября ЦИК зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, которые были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область). Оба баллотировались от "Слуги народа".

Также народным депутатом зарегистрировано Сергея Кострийчука, которых прошел в Раду по избирательному списку партии “Слуга народа” на внеочередных выборах 2019 года, в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук.

16 ноября три народных депутата от "Слуги народа" приняли присягу в стенах парламента.