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Правительство отменило ограничения по количеству детей, за которыми может ухаживать "муниципальная няня"

Правительство отменило ограничения по количеству детей, за которыми может ухаживать "муниципальная няня"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет “муниципальная няня”. Отменены ограничения по количеству детей, за которыми “няня” может ухаживать. Об этом по итогам правительственного заседания информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

“Внесены изменения в Порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет „муниципальная няня“, которым отменены ограничения в отношении количества детей, за которыми муниципальная няня может осуществлять уход”, — написал Мельничук.

Детали

По его словам также предусмотрено, что услуга “муниципальная няня” будет предоставляться тем группам населения, которые больше всего нуждаются в помощи в осуществлении ухода за детьми.

Дополнение

В прошлом году Кабинет министров одобрил проект постановления, совершенствующего процедуру назначения компенсации услуги “муниципальная няня” и обеспечивающего поддержку работающих родителей и опекунов, имеющих детей в возрасте до 3-х лет.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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