Рада приняла законопроект, который вводит новую организационно-правовую форму

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №5873 относительно усовершенствования системы управления сферой охраны здоровья и обеспечения медицинского обслуживания населения. Решение поддержало 304 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, проект закона предусматривает создание предпосылок для так называемой "автономизации" государственных учреждений, то есть превращение их в государственные некоммерческие предприятия для формирования единого медицинского пространства, внедрение пациентоориентированных и конкурентных основ финансового обеспечения таких учреждений и тому подобное.

Авторы утверждают, что документ регулирует вопросы функционирования электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ), в частности, распространено ее функционирования на всю сферу здравоохранения, в том числе на реабилитацию в сфере здравоохранения, общественное здоровье, донорство крови и ее компонентов, а также для осуществления контроля качества предоставляемых медицинских и реабилитационных услуг, избежания их двойного финансирования, введение возможности обмена необходимой информацией между ЕСОЗ и иными информационно-телекоммуникационными системами.

Законом также уточнена терминология относительно средств реабилитации в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и специальных международных классификаций в этой сфере.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по итогам рассмотрения рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции и поручить комитету при подготовке текста закона на подпись Председателю ВР осуществить совместно с Главным юридическим управлением Аппарата ВР его технико-юридическую доработку.

В свою очередь из минусов законопроекта критики отмечают в частности документу несоответствие Регламента Европейского парламента и Совета о защите физических лиц в связи с проработкой персональных данных и о свободном движении таких данных.

Что было раньше

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада вернула субъекту законодательной инициативы на доработку проект закона №6306 “об усовершенствовании оказания медицинской помощи”.