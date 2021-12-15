От качества школьного учебника зависит качество образовательного процесса - Игорь Абрамович

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Такое мнение высказал один из авторов принятого во втором чтении и в целом проекта закона. № 5465, которым устанавливаются требования к качеству школьных учебников.

По словам парламентария, недопустимо, когда в учебной литературе содержатся очевидные научные фальсификации или же утверждения, которые не соответствуют возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся, содержат признаки дискриминации и тому подобное.

“К большому сожалению, в учебных учебниках, порой, можно встретить ложную и недопустимой с научной точки зрения информацию вроде зависимости индивидуальных особенностей человека от группы его крови или же рекомендаций лечение определенных заболеваний средствами нетрадиционной медицины” — возмущается нардеп.

“Как отец четверых детей, мне, очевидно, хотелось бы, чтобы мои дети учились по учебникам, информация в которых базируется на научных данных, отвечает принципам системности и доступности, не содержит дискриминационных суждений или изображений” — отметил нардеп.

По словам И. Абрамовича, с принятием законопроекта у родителей и учителей появятся действенные инструменты для возможности надлежащего реагирования на признаки, свидетельствующие о сомнительном качестве учебной литературы.

“Для обеспечения качества учебной литературы будет осуществляться ее экспертиза. Те учебники, которые не будут отвечать принципам и требованиям образовательного процесса, не будут допускаться к использованию в образовательных учреждениях”, — резюмировал парламентарий.