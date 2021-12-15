Москва выжигает медийную среду: МИД отреагировал на обвинения РФ против журналиста Цимбалюка

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министерство иностранных дел и посольство Украины в Москве находится на связи с украинским журналистом Романом Цимбалюком, которого Россия обвиняет в экстермизме. Об этом написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

Цитата:

“Российские власти продолжают выжигать медийную среду в России, клеймя невыгодных ей журналистов и СМИ “экстремистами“ и "иностранными агентами". МИД и посольство в Москве на связи с Романом Цимбалюком. Как украинский гражданин он будет пользоваться нашей полной поддержкой”, — написал Николенко.

Что произошло

На днях адвокат Николай Полозов сообщил, что Россия обвиняет в экстремизме и хочет возбудить несколько дел против Романа Цимбалюка. "Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ", - написал защитник в Facebook 13 декабря.

Напомним

В 2017-м украинского журналиста Романа Цимбалюка задерживали в Москве.