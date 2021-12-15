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Правительство перераспределило госсредства на закупку вооружения и военной техники

Правительство перераспределило госсредства на закупку вооружения и военной техники

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники, в том числе авансирования закупки комплекса 360МЦ ("Нептун"), передает УНН.

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Детали

В пояснительной записке сообщается, что средства высвободились из-за невыполнения мероприятий по строительству жилья для военнослужащих ВСУ в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределения финансового ресурса.

Дополнение

Согласно новым данным американской разведки, Россия может начать военное наступление в Украине в течение нескольких месяцев, поскольку она собрала до 175 000 военнослужащих вдоль границы.

CNN сообщил, что российские силы располагаются вдоль границы с Украиной, чтобы “осуществить быстрое и немедленное вторжение”, включая возведение линий, таких как медицинские подразделения и топливо, которые могут выдержать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Официальные лица заявили, что нынешний уровень техники, размещенной в этом районе, может обеспечивать снабжение передовых сил в течение семи-десяти дней и других вспомогательных подразделений в течение месяца.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, техника
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