Антикоррупционной реформе седьмой год, почему она стала бить по рейтингу Президента и зачем расформировывать ВАКС - мнение юриста

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Введенная семь лет назад антикоррупционная реформа разочаровала украинцев: доверие к новосозданным органам стремительно падает, а в юридическом сообществе их считают неконституционными. Остроты вопросу добавляет ежегодное увеличение бюджетов детективов, прокуроров САП и Антикоррупционного суда на фоне маловесных результатов в борьбе с коррупцией. Почему так получилось и что с этим делать в комментарии УНН рассказал адвокат и юрист Ростислав Кравец.

Он считает, что НАБУ подрывает рейтинг Президента Владимира Зеленского и доверие к нему как Гаранту Конституции.

“НАБУ действует против Президента, исключительно с целью подрыва территориальной целостности, независимости Украины, подрыва доверия к органам государственной власти, подрыва доверия вообще к Украине в мире. Потому что, на мой взгляд, НАБУ руководствуется из-за рубежа, и оно не подчинено ни государству Украине, ни цели, с которой было создано. Главная задача НАБУ — это контроль за украинскими чиновниками, их дискредитация, уничтожения суверенитета и независимости Украины”, — подчеркнул Кравец.

У Президента есть все рычаги влияния, чтобы остановить нарушение Конституции, считает адвокат.

“На сегодняшний день Президенту просто нужно убрать господина Сытника и вообще, я считаю, что надо расформировывать НАБУ, ВАКС и САП, которые не соответствуют Конституции Украины. Эти органы не созданы для борьбы с коррупцией, у них другая цель. Поэтому чтобы навести порядок в борьбе с коррупцией надо в первую очередь расформировать все эти органы. И передать их полномочия в полицию. Которая довольно неплохо к тому времени с этим справлялась”, — отметил он.

Кстати, именно в полицию НАБУ сбрасывает свои громкие, однако безуспешные уголовные дела. В частности, недавно в Нацполицию было передано сразу два дела детективов: в отношении Руслана Тарпана, которого подозревают в хищении более 300 млн грн на “глубоководном выпуске” и в отношении президента УАФ Андрея Павелко.

Адвокат убежден, что вся антикоррупционная вертикаль зависима от третьих лиц, в частности ВАКС, который, по мнению Кравца, надо расформировать.

“Я верю в независимость ВАКС настолько, насколько верю, что от них ничего не зависит. Вот такая у них независимость. На самом деле, я считаю, что в связи с тем, что их также формировали иностранцы, то они подчиняются в первую очередь иностранным указаниям, чем руководствуются законодательством Украины. И я считаю, что этот суд также должен быть расформирован”, — резюмировал Кравец.

Добавим, что за последние года ВАКС закрыл целый ряд важных дел против представителей бывшей власти, в частности Раисы Богатыревой и экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко, пишет Апостроф.

Напомним, что Клименко подозревался в организации налоговых схем, которые нанесли более 100 млрд грн убытков украинцам.