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Зеленский проводит первую встречу с Шольцем

Зеленский проводит первую встречу с Шольцем

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе начал первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, встреча началась около 17:00 по Киеву. На переговорах, кроме лидеров присутствовали делегации стран. В частности, вместе с Зеленским участие во встрече принимают руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отметим, что на сегодня также запланированы переговоры Зеленского и Шольца с еще одним лидером “нормандской четверки” - президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря осуществляет рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках визита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств — членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Перед началом саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Брюссель, Владимир Зеленский
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