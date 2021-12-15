В Великобритании Ахметова и Фирташа назвали олигархами - исследование Chatham House

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Олигархи из постсоветских стран отмывают деньги и репутацию на территории Великобритании. Для этого используют годами отработанные механизмы: от покупки недвижимости в стране и солидных благотворительных пожертвований до открытия счетов в оффшорах. В список таких лиц вошли бизнесмены и монополисты из Украины — Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ. Об этом говорится в отчете “Проблема клептократии в Великобритании. Как обслуживание постсоветских элит ослабляет верховенство закона” ведущего британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House (Королевский институт международных отношений), передает УНН.

Детали

В ходе исследования указывается, что международная репутация Великобритании подорвана притоком подозрительного капитала на обслуживание постсоветских элит.

“В 1990-х годах многое зависело от неписаных, но твердо установленных правил иерархии, когда высшие политические деятели выступали в качестве „крыши“ для тех, кто ниже по цепочке, чья работа заключается в отправке денег вверх в системе, напоминающей систему организованной преступности. Затем, в течение 2000-х и 2010-х годов, эти источники дохода были расширены, поскольку олигархи диверсифицировали свои портфели и активы за счет новых внутренних и международных инвестиций, управления капиталом и интеграции с международными рынками капитала. Постсоветские элиты смешивали незаконные и законные фонды и использовали непрозрачность этого капитала для осуществления этих инвестиций — и продолжают делать это по сей день”, — говорят эксперты.

Фирмы, предоставляющие финансовые и профессиональные услуги, сделали Великобританию удобным домом для “грязных” денег. А обладатели большого капитала из постсоветских стран научились интегрировать свои капиталы в британское общество, защищать средства, заработанные не всегда легальным путём, и избегать коррупционных скандалов на родине. К примеру, Фирташ, использовал крупное пожертвование в престижный университет, чтобы улучшить репутацию. Авторы отчёта сделали собственную классификацию постсоветских миллиардеров, владеющих элитной недвижимостью на территории страны: клептократы (госчиновники, политические деятели и члены их семей), олигархи (деловая элита и их семьи) и изгнанники (те, кто покинул родную страну под давлением власти). Ахметов и Фирташ позиционируются в этом перечне как олигархи, которые воспользовались капиталами и стали владельцами элитной недвижимости в центре Лондона, район Кенсингтон и Челси.