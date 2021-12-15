Зеленский в Брюсселе встретился с Макроном: ни слова о российских войсках

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На полях саммита Восточного партнерства Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. О деталях встречи сообщила пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Детали

По информации пресс-службы, лидеры обсудили “актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества” и, в частности, реализацию межправительственных договоренностей о совместных экономических проектов.

Сообщается, что президенты также обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Зеленский по данным пресс-службы поздравил амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросом безопасности Украины и противодействия российской гибридной агрессии в Европе.

По данным пресс-службы, лидеры “скоординировали позиции касательно реализации евроатлантических стремлений Украины”.

“Глава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти”, — говорится в сообщении.

Добавим

В опубликованном релизе отсутствовала информация о том, что президенты поднимали вопрос относительно агрессивного поведения России у границ Украины или возможной встречи в “Нормандском формате”.

При этом стоит добавить, что накануне Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Собеседники обсудили вопросы Украины.

В то же время, как известно УНН, в Брюсселе планируется трехсторонняя встреча Макрона, Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Не исключено, что поведение России обсудят там.