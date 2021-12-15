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Первые переговоры Зеленского и Шольца: нового канцлера Германии пригласили в Украину

Первые переговоры Зеленского и Шольца: нового канцлера Германии пригласили в Украину

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На полях саммита Восточного партнерства 15 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел свою первую встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Об ее итогах информирует пресс-служба главы государства, пишет УНН.

Сообщается, что Зеленский в начале поздравил Шольца с избранием на должность.

Цитата

“Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины”, — отметил Зеленский, которого цитирует пресс-служба.

Он также “выразил надежду, что новое немецкое правительство будет поддерживать европейскую и евроатлантическую перспективу Украины”.

Детали

Сообщается, что отдельное внимание во время встречи Глава государства уделил вопросам энергетической безопасности.

“Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года”, — подчеркнул Президент.

Было также отмечено, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям.

По информации пресс-службы, Зеленский пригласил Федерального канцлера совершить визит в Украину.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря осуществляет рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. В рамках визита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств — членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Перед началом саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе состоится встреча новоизбранного канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Президента Украины Владимира Зеленского.

Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 15 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Владимир Зеленский
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