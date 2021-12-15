“Газпром” заявил о том, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В “Газпроме” заявили о том, что выполнили обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное заявление компании.

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“Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год”, - говорится в заявлении.

Добавим

В ноябре “Газпром” сообщил, что выполняет план по закачке в европейские подземные хранилища и “перевыполнит план транзита через Украину”.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко выросла в августе — сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов — стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать.

В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские.