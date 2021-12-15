Норманди минус один: Зеленский, Макрон и Шольц договорились приложить усилия для стабилизации на Донбассе и вспомнили РФ

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в офисе Президента, лидеры договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, глава Украинского государства поблагодарил ФРГ и Францию за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не поддается ни на какие провокации на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

Цитата

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", - заявил Глава государства.

Добавим

Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытия двух новых пунктов пропуска.

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к восстановлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате.

Ранее

Зеленский в Брюсселе уже провел двусторонние встречи с Макроном и Шольцем.

Напомним

На прошлой неделе Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Французский лидер по итогам встречи среди прочего напомнил об актуальности сохранения "нормандского формата".

Вскоре после этого состоялся телефонный разговор Макрона с Зеленским. По данным ОП, стороны обсуждали разблокировку нормандского формата и работы ТКГ.