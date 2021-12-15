Начал работу Украинский национальный центр развития мира

КИЕВ. 15 декабря. УНН. С сегодняшнего дня начинает свою работу Украинский национальный центр развития мира, который был создан благодаря Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает УНН.

Участие в презентации создания центра приняла и вицепремьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук.

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“Я хочу поблагодарить Президента Украины Владимира Зеленского, потому что благодаря его политической воле идея Украинского национального центра развития мира в настоящее время воплощена в жизнь. Кроме того, спасибо премьер-министру Украины Денису Шмигалю, потому что он как руководитель Правительства сделал нужные шаги для открытия центра: в бюджет заложили средства не только для создания, но и для его развития в будущем”, - заявила Ирина Верещук.

Кроме того, она поблагодарила за помощь и международные организации, которые также присоединились к созданию центра и поделилась подробностями будущей работы украинского национального Центра развития мира.

“Мы имеем уже наработки, понимаем кто и за что будет отвечать. Понимаем, что следующий год будет периодом становления центра, наполнения его содержанием, поиска инструментов, в том числе и внебюджетных. Именно здесь и нужна помощь наших международных организаций”, - добавила она.

Детали

Цель созданного центра - координация деятельности в области укрепления мира, преодоления последствий вооруженного конфликта и мониторинг и документирование нарушений прав человека, норм международного права и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

По словам Ирины Верещук, главное - это установление справедливости и восстановление доверия внутри общества.

“Мы должны установить справедливость и восстановить доверие друг к другу. Я искренне надеюсь, что на нашей земле воцарится устойчивый мир, который поможет жить счастливо и развиваться своей стране”, - резюмировала она.

Центр будет реализовывать проекты для укрепления социальной сплоченности, единства и устойчивости украинского общества, создавать платформы для межведомственного сотрудничества между различными государственными органами и обществом в сфере развития мира совместно с международными организациями ученых и общественных деятелей для поиска путей преодоления последствий вооруженного конфликта и исследования международных практик развития мира.

Также центр внедрит государственную систему мониторинга нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, будет собирать, анализировать и систематизировать информацию и документы о нарушениях прав человека и вреде, который понесло государство, физические и юридические лица вследствие вооруженной агрессии РФ.