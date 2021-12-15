Это станет катастрофой для всего мира: премьер Британии о последствиях вторжения России в Украину

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ответов на вопросы членов Палаты общин заявил, что вторжение российских войск на территорию Украины приведет к катастрофе для всего мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию заседания.

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"Я сказал президенту Путину в понедельник то, с чем все в "Большой семерке" и в большинстве стран соглашаются: если Россия будет настолько безрассудной и сумасшедшей, чтобы осуществить вторжение на суверенную территорию Украины, тогда будет введен чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций, составленный нашими союзниками, Великобританией и друзьями по всему миру", - заявил Джонсон.

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Он добавил, что Украина получит поддержку, а НАТО, в свою очередь, усилит свои силы в странах, граничащих с Украиной.

“Как я сказал Путину, я верю, что любое такое действие станет катастрофическим не только для России и Украины, но и для мира", - добавил Джонсон.

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Ряд западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, в последние дни говорили с Путиным, чтобы передать сообщение о том, что Запад наложит гораздо более жесткие санкции, чем в последние годы, в случае российского вторжения. По словам людей, знакомых с планами, это могут быть шаги по отключению крупных российских банков от западной финансовой системы SWIFT, а также потенциальное обязательство Германии не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" из России.

Однако Bloomberg сообщил, что ведущие страны Европейского Союза противятся стремлению быстрой выработки конкретных санкций, которые будут наложены на Россию, если она вторгнется в Украину.

Кое-кто в ЕС утверждает, что обнародование вариантов санкций даст российскому лидеру Владимиру Путину "драку, которую он ищет".