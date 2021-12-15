Байден анонсировал новый диалог с Путиным: в Кремле не знают приблизительной даты переговоров

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время общения с журналистами в среду анонсировал новый разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что надеется в ближайшее время провести диалог. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС заявил об отсутствии примерных прикидок по срокам нового разговора двух лидеров, пишетУНН.

Детали

"Пока нет", — ответил он на вопрос, есть ли прикидки по возможным срокам новой беседы лидеров России и США.

В то же время, некоторые российские издания сообщают о том, что пресс-секретарь Путина также заявил журналистам, что новые переговоры президентов могут состояться до конца 2021 года.

Как сообщают СМИ, президент США Джо Байден, отвечая на вопрос корреспондентов о необходимости нового саммита Америки и России, а также о встречах с Путиным в будущем, заявил: “Мы будем разговаривать в течение продолжительного времени”.

Добавим

Предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.