Нас интересует до, а не после: Зеленский о санкционной политике в ответ на вероятную эскалацию со стороны РФ

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Санкционная политика после эскалации никого не интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации и тогда ее может и не будет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе, передает УНН.

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"Насчет санкционной политики, скажу откровенно. Некоторые государства, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию, после вероятной эскалации со стороны РФ и ввести мощную санкционную политику. Здесь я могу понять, что мы могли объяснить нашим Европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого не интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации. И тогда вероятной эскалации может и не будет", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что "именно такие отношения, предупреждая такие опасные шаги, могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на Востоке нашей страны уже восемь лет".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа. Байден пригрозил Путину “сильными экономическими санкциями”, если его армия вторгнется в Украину после того, как Россия собрала десятки тысяч войск на границе.

Лидеры ЕС 16 декабря обсудят наращивание российских войск у границы Украины.