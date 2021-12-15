Украина готова к любому формату переговоров с Россией для урегулирования конфликта - Зеленский

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина готова к любому формату переговоров с Россией для решения конфликта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

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“Еще раз могу подчеркнуть, что Украина готова к любому формату переговоров с РФ относительно урегулирования этого процесса. Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Нужно такое же желание остановить войну и со стороны РФ”, - заявил президент.

Детали

В контексте урегулирования конфликта между странами, Зеленский также упомянул о переговорах Азербайджана и Армении, отметив, что “атмосфера их диалога была достаточно позитивной”.

“Это приятно видеть, а также знать, что в этом есть большое достижение со стороны Евросоюза. Лично со стороны Шарля Мишеля. Я хочу поздравить и лидеров и Шарля Мишеля. И верим, что так будет и в войне между Украиной и Россией. Между нашими государствами", - добавил президент.

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершает рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

В рамках визита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств — членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

В частности, сегодня состоялась первая встреча Зеленского с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. По информации пресс-службы, Зеленский пригласил Федерального канцлера совершить визит в Украину.

Также Президент встретился отдельно с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

По информации пресс-службы, лидеры обсудили "актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества, в частности реализацию межправительственных договоренностей о совместных экономических проектов".