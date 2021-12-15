Украинцам хотят платить за видео с нарушителями ПДД: правоохранительный комитет поддержал законопроект
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правоохранительный комитет ВР Украины поддержал законопроект о праве украинцев на удобный контроль за безопасностью на дорогах. Об этом сообщил автор законопроекта, депутат от “Слуги народа” Денис Маслов в Facebook, передает УНН.
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"Правоохранительный комитет ВР Украины поддержал мой законопроект о праве украинцев на удобный контроль за безопасностью на дорогах. Жду законопроект №5798 в зале и рассчитываю на поддержку", - написал Маслов.
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Нардеп отметил, что оглядываясь на истории многих резонансных ДТП, мы видим "пост-фактум", что была куча видео, где виновники до этого нарушали ПДД. Но смысла от этих видео было "0".
"Ведь удобного механизма привлечения к ответственности героев видосиков - нет! Мы предлагаем помогать наказывать нарушителей быстро и через ваш смартфон. Хотите безопасных дорог? Тогда присоединяйтесь и поддерживайте законопроект №5798. Спасибо коллегам и соавторам этой инициативы!" - добавил Маслов.
Детали законопроекта
Документ предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение.
Первоочередно планируется запустить фиксации таких правонарушений:
— проезд на красный свет светофора;
— пересечение двойной полосы;
— проезд по полосе общественного транспорта;
— проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал;
— препятствование проезду спецтехники, в том числе: пожарной машине, полицейской машине, машине скорой помощи.
Планируется, что отснятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию.
Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы.
В свою очередь правонарушителю направляется штраф с добавлением видеофиксации его нарушения. Также среди новелл законопроекта - отчисление процента штрафа в пользу лица, сообщившего о нарушениях.
Как объяснял советник министра внутренних дел Антон Геращенко, введение такой инициативы создаст условия, при которых на дорогах Украины появятся миллионы камер.
Также недавно министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в ведомстве готовят ряд законопроектов, что направлены на усиление ответственности за нарушения ПДД и улучшения ситуации на дорогах.