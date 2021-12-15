Украинцам хотят платить за видео с нарушителями ПДД: правоохранительный комитет поддержал законопроект

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правоохранительный комитет ВР Украины поддержал законопроект о праве украинцев на удобный контроль за безопасностью на дорогах. Об этом сообщил автор законопроекта, депутат от “Слуги народа” Денис Маслов в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Правоохранительный комитет ВР Украины поддержал мой законопроект о праве украинцев на удобный контроль за безопасностью на дорогах. Жду законопроект №5798 в зале и рассчитываю на поддержку", - написал Маслов.

Добавим

Нардеп отметил, что оглядываясь на истории многих резонансных ДТП, мы видим "пост-фактум", что была куча видео, где виновники до этого нарушали ПДД. Но смысла от этих видео было "0".

"Ведь удобного механизма привлечения к ответственности героев видосиков - нет! Мы предлагаем помогать наказывать нарушителей быстро и через ваш смартфон. Хотите безопасных дорог? Тогда присоединяйтесь и поддерживайте законопроект №5798. Спасибо коллегам и соавторам этой инициативы!" - добавил Маслов.

Детали законопроекта

Документ предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение.

Первоочередно планируется запустить фиксации таких правонарушений:

— проезд на красный свет светофора;

— пересечение двойной полосы;

— проезд по полосе общественного транспорта;

— проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал;

— препятствование проезду спецтехники, в том числе: пожарной машине, полицейской машине, машине скорой помощи.

Планируется, что отснятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию.

Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы.

В свою очередь правонарушителю направляется штраф с добавлением видеофиксации его нарушения. Также среди новелл законопроекта - отчисление процента штрафа в пользу лица, сообщившего о нарушениях.

Как объяснял советник министра внутренних дел Антон Геращенко, введение такой инициативы создаст условия, при которых на дорогах Украины появятся миллионы камер.

Также недавно министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в ведомстве готовят ряд законопроектов, что направлены на усиление ответственности за нарушения ПДД и улучшения ситуации на дорогах.