Это не должен быть саммит ради саммита: Зеленский после переговоров с Макроном и Шольцем заговорил о “нормандской встрече"

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном заявил, что Украина подтверждает готовность к “нормандскому” формату. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

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“Мы за то, чтобы переговоры были в нескольких форматах. Мы подтверждаем готовность к нормандскому формату. Об этом мы сегодня говорили с президентом Французской Республики. Также сегодня была отдельная встреча с канцлером Германии. Знакомство с канцлером Шольцем, и мы втроем разговаривали. Три страны, три лидера нормандского формата. Разговаривали о конкретных деталях, шагах, о встрече в нормандском формате. В принципе, имеем общую позицию, рассматриваем возможность этой очень важной встречи", - заявил Зеленский.

Детали

Вместе с тем, Президент Украины сделал замечание относительно "нормандской встречи". По его словам, "это должен быть не саммит ради саммита, не встреча ради встречи".

"... Более важные вопросы на сегодня-это открытие КПВВ. Я не хочу говорить об участках разминирования и тому подобное, это также важно. Но более технические там вопросы. Потому что там противоречивости нет. Это должны довести идеи нормандского формата до РФ. И результатом этого должна быть встреча Нормандского формата, если Россия действительно заинтересована в регулировании этого вопроса”, - добавил Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Брюсселе заявил, что санкционная политика после эскалации никого не интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации и тогда ее может и не будет.



Президент подчеркнул, что "именно такие отношения, предупреждая такие опасные шаги, могут действительно остановить тот военный конфликт, который происходит на Востоке нашей страны уже восемь лет".