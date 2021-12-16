В США рассекретили часть документов об убийстве Кеннеди

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Администрация Байдена обнародовала часть ранее засекреченных документов, связанных с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Документы размещены в открытом доступе на сайте Национальных архивов США, сообщает УНН.

Детали

Управление Национальных архивов и документации продолжает обрабатывать ранее засекреченные записи, связанные с убийством Кеннеди, - и часть из них публикуется сейчас. Это делается во исполнение распоряжения президента Джо Байдена руководителям исполнительных органов правительства США, требующего публикации документов, которые можно обнародовать, до 15 декабря 2021 года.

Нынешняя публикация документов, которые частично отредактированы (затушеванные), вероятно, не содержит информации, которая могла бы существенно изменить понимание обстоятельств, связанных со смертью 35-го президента США. Однако не исключается, что это вызовет очередную волну дебатов вокруг событий почти 60-летней давности.

Добавим

Джон Фицджеральд Кеннеди был избран президентом США в 1960 году.

22 Ноября 1963 года во время поездки в Даллас (штат Техас) он был застрелен в автомобиле. Официально обвинения в убийстве предъявлены Ли Харви Освальду, однако в американском обществе циркулируют различные версии, в том числе о причастности к убийству спецслужб США.