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Сегодня на внеочередной сессии нардепы планируют внести изменения в Государственный бюджет на 2021 год

Сегодня на внеочередной сессии нардепы планируют внести изменения в Государственный бюджет на 2021 год

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня, 16 декабря, Верховную Раду вне очереди созывают для рассмотрения вопроса погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий. Об этом говорится на сайте ВР, передает УНН.

Цитата

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 16 декабря 2021 года сразу после завершения очередного пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 декабря 2021 года, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений к Закону Украины „О Государственном бюджете Украины на 2021 год“ (относительно погашения задолженности и выплаты текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий) (рег. № 5891-1)”, — говорится в сообщении.

Детали

Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведения этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросах, рассмотрение которого запланировано на нем.

Напомним

В мае этого года шахтерам перечислили 237 млн грн на погашение долгов по заработной плате.

Источник: УНН
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