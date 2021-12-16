Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,20 0,1975  EUR: 30,62 0,0846 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
“Будет интересный процесс”: адвокат Сталина начал ознакомление с материалами дела
“Будет интересный процесс”: адвокат Сталина начал ознакомление с материалами дела
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14370

Сегодня Президент Украины проведет встречу со Столтенбергом в Брюсселе

Сегодня Президент Украины проведет встречу со Столтенбергом в Брюсселе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 декабря, встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Североатлантического альянса, пишет УНН.

Цитата

“В четверг, 16 декабря, Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет Президента Украины Владимира Зеленского”, - говорится в сообщении.

Детали

Детали встречи Зеленского со Столтенбергом сейчас не разглашаются. Однако переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск. Кроме того, Россия требует от НАТО отказаться от планов присоединения Украины к альянсу.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию для прессы, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по Киеву.

Источник: УНН
Теги: Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.