Сегодня Президент Украины проведет встречу со Столтенбергом в Брюсселе

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 декабря, встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Североатлантического альянса, пишет УНН.

Цитата

“В четверг, 16 декабря, Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет Президента Украины Владимира Зеленского”, - говорится в сообщении.

Детали

Детали встречи Зеленского со Столтенбергом сейчас не разглашаются. Однако переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск. Кроме того, Россия требует от НАТО отказаться от планов присоединения Украины к альянсу.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию для прессы, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала пресс-конференции 11:15 по Киеву.