У Тарпана затягивают избрание меры пресечения, потому что не имеют юридических аргументов в пользу его невиновности - юрист

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Адвокаты подозреваемого в хищении бюджетных средств на “Глубоководном выпуске” Руслана Тарпана постоянно подают заявления об отводе прокуроров и судей, чтобы затянуть время. И причиной такой модели защиты, как правило, является отсутствие юридических аргументов в пользу невиновности клиента. Такое мнение журналистам УНН высказал юрист Юрий Кармазин.

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“Только когда нет аргументов применяют такое оружие как затягивание времени. Но оно ни к чему не может привести, если дело ведут опытные судьи, если судья вооружен законом и не подкуплен. Но хочу напомнить адвокатам Тарпана — все процессы отводов решаются мгновенно. Мгновенно рассматривается судьей, определенного автоматической системой, и тут же определяется новый судья. Относительно прокуроров — это еще проще, это вообще несколько минут — суд заслушал, удалился в совещательную и выяснил есть ли основания для отвода или нет. Поэтому это попытка затянуть время, но это никак не может остановить процесс избрания меры пресечения”, — пояснил Кармазин.

Он добавил — к тем, кто разворовывает бюджет надо относиться гораздо серьезнее.

“По Тарпану „плачет тюрьма“ очень давно. Я много лет назад писал депутатские запросы, где я четко показал, что ничего не делалось из тех работ (работы на „Глубоководном выпуске“, — ред.), что это все были чистые хищения. Благодаря вот таким „Тарпанам“, говорю это, уважая принцип презумпции невиновности, нет средств в бюджете, в том числе, на нужды судов. Поэтому к тем, кто разворовывает бюджет надо относиться гораздо серьезнее”, — подытожил Кармазин.

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Сейчас суд избирает меру пресечения для подозреваемого Руслана Тарпана, который уже несколько лет скрывается от украинского правосудия. Прокуратура требует его ареста, однако адвокаты путем постоянных заявлений об отводах то прокуроров, то судей затягивают рассмотрение вопроса по существу.

Более того, после очередного заявления об отводе судья констатировал “злоупотребление правом на отвод” со стороны защиты.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении 320 млн грн бюджетных средств на проекте “Глубоководный выпуск”. В период его реализации (с 2010-го по 2017-й год) иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов. И происхождение этих средств, кроме украинских правоохранителей, также расследуют правоохранители Монако.