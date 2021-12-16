Газпром за год прокачал через Украину на 30% меньше газа

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Российский “Газпром” в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% меньше газа, чем в 2020 году и 45% меньше чем в 2019-м. Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

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“Газпром рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд м3. Это почти на 30% меньше чем в 2020 году и 45% меньше чем в 2019”, — написал Макогон.

Детали

По словам главы ОГТСУ, в 2021 году объем поставок Газпромом газа в страны ЕС составит около 145 млрд м3, что “станет минимумом за последние 6 лет и меньше чем в 2020 году”.

“Несмотря на заявления Кремля о начале поставки дополнительных объемов газа в ЕС, транзит через Украину не превышает забронированные 109 млн м3 в сутки”, — отметил он.

Также Макогон отметил, что цена на газ в ЕС уже превысила 1500 долларов, что, по его словам, “является результатом нежелания РФ увеличивать поставки в ЕС пока не будет сертифицирован “Северный поток-2”.

"PS. Мощность украинской ГТС составляет 145 млрд м3. Это как раз достаточно чтобы обеспечить весь экспорт Газпрома в ЕС даже без других существующих газопроводов (ПП1, Ямал и другие). Какова необходимость строить Северный поток-2? Есть ли газ, который нужно прокачать в ЕС?“,- Добавил он.

Добавим

Накануне в “Газпроме” заявили о том, что выполнили обязательства по транзитному договору с Украиной по 2021 год.

Справка

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предполагает транзит в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубометров в год.

Стоимость газа в Европе резко возросла в августе-сентябре. Если летом расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты объясняли это несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторического максимума — 1937 долларов-стоимость газа достигла 6 октября, после чего цены на топливо начали падать.

В первый день ноября — впервые за полтора месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

“Газпром” 9 ноября объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ (ПХГ) на ноябрь, после завершения закачки в российские.