В Сенате США предлагают увеличить военную помощь Украине и признать Россию "спонсором терроризма"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Группа из девяти сенаторов США предложила предоставить Киеву в 2022 году военную помощь на 450 млн долларов и закрепить за Россией статус “спонсора терроризма”, если она введет войска в Украину. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, пишет УНН.

Детали

“Поскольку Украина столкнулась с очередным наращиванием российских войск у границы и угрозой вторжения, США должны сделать все возможное, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые ей для самообороны”, — заявил глава комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Инициатива называется “Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны” (Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act). Ее поддержали еще восемь сенаторов, в том числе старший республиканец в комитете сената по вооруженным силам, Марко Рубио и зампредседателя комитета по разведке Пэт Туми.

По словам Риша, он решил представить эту инициативу в связи с “бездействием” администрации президента-демократа США Джо Байдена.

В свою очередь, Туми отметил, что “простая угроза санкций” не остановит Россию в ее планах по вторжению в Украину.

“Администрация (президента США) должна немедленно предпринять конкретные шаги по оказанию помощи Украине, наложив санкции на газопровод “Северный поток-2”, — заявил сенатор.

Помимо этого, авторы инициативы предложили ряд других мер для борьбы с “российской агрессией”. В частности, России предложили присвоить статус “государства — спонсора терроризма”, если она вторгнется в Украину.

Справка

Признание государства “спонсором терроризма” позволяет президенту США ввести против него дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Этот статус также разрешает отказать стране в экономической помощи и снять с ее представителей дипломатический иммунитет.